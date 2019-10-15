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Realme 5G Destekli Amiral Gemisi Yonga Seti Özellikleri Belli Oldu!

Akıllı telefon dünyasında işlemciye entegre 5G yonga setiyle gelecek ilk telefonu Realme üretecek...

Muhammed Arslan

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Realme 5G Destekli Amiral Gemisi Yonga Seti Özellikleri Belli Oldu!

Realme, kısa bir süre önce Realme X2 Pro amiral gemisini duyurdu. Telefon, en yeni Snapdragon 855 Plus amiral gemisi yonga seti ile geldi. Telefon, birkaç ay önce tanıtılan Redmi K20 Pro‘nun üst modeli oluyor.

Aynı etkinlikte, Realme ayrıca Qualcomm’un yeni 5G entegre yonga setine sahip bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk marka olacağını doğruladı. Birkaç hafta önce Realme, 5G entegre Qualcomm Snapdragon 700 serisi bulunan akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak bugünkü duyuru, bu 5G yonga setini taşıyan ilk marka olacağını doğruladı.

Şirket ayrıca şu ana kadarki ilerleyişiyle ilgili birkaç ilginç rakam da verdi. Realme’den Xu Qi, bugün 17 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca, ilk Realme mağazasının Çin’in Hangzhou kentinde açılacağını doğruladı.

Realme 5G Destekli Amiral Gemisi Yonga Seti Özellikleri Belli Oldu!

Realme’nin CEO’su Madhav Seth, daha önce yapılan bir konuşmada yaklaşmakta olan Snapdragon 700 serisi akıllı telefonunun Qualcomm’un AI Engine ve Qualcomm Elite Gaming özelliklerine sahip olacağını doğruladı.

Şirket, telefonu 2019 sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor. Realme’nin yanı sıra Qualcomm’un 5G entegre Snapdragon 600, 700 ve 800 serisi yonga setleri Oppo, Redmi, Vivo, LG, Nokia ve hatta Motorola gibi tüm önemli markalarda bulunacak.

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