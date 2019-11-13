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Realme 5s Çıkış Tarihi Onaylandı!

Realme'nin yaklaşan akıllı telefonu Realme 5s, orta sınıf özelliklerle 20 kasımda tanıtılacak...

Muhammed Arslan

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Realme 5s Çıkış Tarihi Onaylandı!

20 Kasım’da, Realme India ilk amiral gemisi telefonunu piyasaya sürecek – Realme X2 Pro. Daha önce tanıtılan bu amiral gemisine ek olarak Hindistan tanıtımı sırasında, Realme 5s akıllı telefonunu duyuracak. Hatta tanıtım listesi, telefonun arka tasarımını ve bazı temel özelliklerini ortaya koydu.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, akıllı telefonun kırmızı renkli sırtında elmas desenli bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Parlak bir yüzeye sahip polikarbonat bir arka ile donatılmış olabilir. Realme 5s arka panelinde 48 megapiksel dörtlü kamera kurulumu ile donatılmıştır.

Arka panelde ayrıca bir adet parmak izi tarayıcı da mevcuttur. Realme 5s’in ön tasarımı henüz açıklanmadı. Bununla birlikte Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonlarıyla aynı su damlası tarzındaki çentikli ekrana sahip olabilir. Realme 5, 12 megapiksellik dörtlü kamera sistemine sahipken Realme 5 Pro 48 megapiksellik dörtlük kamera ayarına sahip.

Bu, Realme 5s’in Realme 5 ve 5 Pro telefonları arasında bir konuma sahip olacağını gösteriyor. Realme 5, Snapdragon 665 tarafından desteklenirken Realme 5 Pro, Snapdragon 712 yonga setine sahiptir. Dolayısıyla, Realme 5s’in Snapdragon 675/710 yonga seti ile donatılması olasılığı var.

Realme 5s’in özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha güncel resmi bilgilerin açıklanmasını bekliyoruz. Tabi ki telefonun tanıtılması yakın olduğu için daha fazla bilginin sızdırılması da muhtemel.

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