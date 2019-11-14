Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme 5S Ön ve Arka Tasarım Sızdırıldı!

Realme 5S Ön ve Arka Tasarım Sızdırıldı!

Realme 5s Ön ve Arka Tasarımı Sızdırıldı ! Elmas görünümü ve kırmızı rengiyle nefesleri kesti.

Zeynep Gökçen

-

10
0
Realme 5s
Realme 5S

Hint perakende sitesi Flipkart, Realme X2 Pro ile birlikte 20 Kasım’da resmi olarak yapılacak olan Realme 5s telefonu için özel bir açılış sayfası düzenledi. Realme 5 ve Realme 5 Pro gibi, Realme 5s‘de dörtlü arka kameraya sahip. Telefondaki yeni ayrıntıları ortaya çıkarmak için Flipkart’taki açılış sayfası şimdi güncellendi. Sitedeki Realme 5s görüntüsü, telefonun elmas desenli kırmızı renkli bir arka panele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Realme 5s’in arka kapağındaki dört kamera sisteminden ayrı bir parmak izi tarayıcı da mevcut. Telefonun sağ kenarında bir güç düğmesi bulunuyor; ses seviyesi düğmesi de sol kenarında konumlanmış gibi görünüyor. Realme 5 ve 5 Pro telefonlar gibi, Realme 5S de su damlası tarzında bir ekrana sahip. Yan çerçeveleri ince, ancak çene hizası biraz kalın.

Realme 5s‘in 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü kameraları, zoom yaptıktan sonra bile net kalan ultra ayrıntılı fotoğraflar çekmek için tasarlanmış ve bir 5.000mAh batarya ile desteklenmekte. BGR India’daki bir rapor dün Realme 5s’lerin Realme 5 telefonu ile aynı özelliklere sahip olduğunu ve tek büyük farkın 12 megapiksel birincil lens yerine 48 megapiksel lens kullanıldığını ortaya çıkardı.

Realme 5S

Bu nedenle, Realme 5s’in Snapdragon 665 ve 4 GB RAM tarafından desteklenilmesi bekleniyor. 64 GB yerel depolama ve harici depolama desteği de olabilir. Ayrıca Realme 5s 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir. Arka panelinde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Akıllı telefonun fiyatlandırmasıyla ilgili henüz bilgi bulunmamakta.

Önceki İçerik16 inç Apple MacBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikMotorola Razr Flip Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

HTC Desire 19s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon üretimine devam edip etmeyeceği tartışmaları süren HTC, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Sürpriz bir şekilde yeni akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo V17 Canlı Canlı Görüntülendi

Android akıllı telefonlar için üçlü arka kamera kurulumu, artık orta seviye olarak kullanılıyor. Bu, amiral gemisi akıllı telefonların artık dörtlü veya beşli...
Devamını Oku
Karşılaştırma

Motorola Razr vs Samsung Galaxy Fold Karşılaştırması

Motorola Razr telefonunu yeni bir ürünle yeniden canlandırdı. Şirket ikonik telefonunu geri getirdi ve bu sefer katlanabilir bir ekran öne sürdü. İç...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate X Yarın Çıkıyor!

Huawei Mate X, bu yılın başlarında MWC Barcelona’da resmen açıklanmıştı. Bununla birlikte, telefonun katlanabilir özelliği resmi olarak geçen ay duyruldu. Görüntüsü ile...
Devamını Oku
Oyun

Marvel’s Avengers Oyun Çıkış Tarihi !

İki yıl süren gizliliğin ardından, Square Enix ve Crystal Dynamics ilk Avengers oyunu hakkında konuşmaya başladı bile... Square Enix'in E3 2019 basın...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.