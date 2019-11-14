Realme 5S Ön ve Arka Tasarım Sızdırıldı!

Hint perakende sitesi Flipkart, Realme X2 Pro ile birlikte 20 Kasım’da resmi olarak yapılacak olan Realme 5s telefonu için özel bir açılış sayfası düzenledi. Realme 5 ve Realme 5 Pro gibi, Realme 5s‘de dörtlü arka kameraya sahip. Telefondaki yeni ayrıntıları ortaya çıkarmak için Flipkart’taki açılış sayfası şimdi güncellendi. Sitedeki Realme 5s görüntüsü, telefonun elmas desenli kırmızı renkli bir arka panele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Realme 5s’in arka kapağındaki dört kamera sisteminden ayrı bir parmak izi tarayıcı da mevcut. Telefonun sağ kenarında bir güç düğmesi bulunuyor; ses seviyesi düğmesi de sol kenarında konumlanmış gibi görünüyor. Realme 5 ve 5 Pro telefonlar gibi, Realme 5S de su damlası tarzında bir ekrana sahip. Yan çerçeveleri ince, ancak çene hizası biraz kalın.

Realme 5s‘in 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü kameraları, zoom yaptıktan sonra bile net kalan ultra ayrıntılı fotoğraflar çekmek için tasarlanmış ve bir 5.000mAh batarya ile desteklenmekte. BGR India’daki bir rapor dün Realme 5s’lerin Realme 5 telefonu ile aynı özelliklere sahip olduğunu ve tek büyük farkın 12 megapiksel birincil lens yerine 48 megapiksel lens kullanıldığını ortaya çıkardı.

Bu nedenle, Realme 5s’in Snapdragon 665 ve 4 GB RAM tarafından desteklenilmesi bekleniyor. 64 GB yerel depolama ve harici depolama desteği de olabilir. Ayrıca Realme 5s 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir. Arka panelinde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Akıllı telefonun fiyatlandırmasıyla ilgili henüz bilgi bulunmamakta.