Realme 5s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo‘nun alt markası Realme, uzun süredir hakkında söylentilerin olduğu Realme 5s akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın göze çarpan özelliği, bütçeye uygun fiyat ile gelmesinin yanı sıra 48 megapiksel dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca devasa bir batarya ile çalışıyor. Başlangıç fiyatı ise sadece 139 dolar. Realme 5s orta sınıf olmasına rağmen, farklı açılardan bakıldığında parlamasını sağlayan nano holografik renk ile yeni kristal tasarımı var.

Cihaz, küçültülmüş su damlası çentiğine sahip 6.51 inç IPS LCD ile donatılmıştır. 720×1600 piksel HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunuyor. Gorilla Glass panel ile korunmaktadır. Cihazın ekran gövde oranı yaklaşık %89 oranında. 11nm Snapdragon 665 AIE yonga seti ile telefon 4GB RAM’e kadar destek taşıyor. Telefonun en yüksek depolama sürümü 128 GB dahili hafızaya sahiptir. Ek depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası vardır.

Kamera Özellikleri

Realme 5s arka panelinde dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. 119 derecelik 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel portre kamerası ve 4 cm odak uzunluğuna sahip 2 megapiksel makro lens ile birleştirilmiş ana lens olarak popüler 48 megapiksel Samsung GM1 lensi bulunuyor.

Telefonun ön tarafına yerleştirilmiş f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ön kamera, 4’ü 1 arada piksel bindirme teknolojisine sahip olduğu için düşük ışık koşullarında etkileyici çekimler yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Cihazda bulunan fotoğrafçılık özellikleri arasında AI sahne tanıma, Chroma Boost, Süper gece manzarası, bokeh modu, AI HDR, AI güzelliği, EIS, 240fps ağır çekim video kaydı ve 30fps’de 4K video kaydı yer alıyor.

Teknik Özellikleri

Realme 5s, 10W şarjı destekleyen muazzam bir 5.000mAh bataryaya sahiptir. Büyük batarya 29,9 gün bekleme süresi, 48,9 saat kamera kullanımı, 30,8 saat sürekli müzik dinleme ve 19,1 saat YouTube kullanımı vaat ediyor.

Realme tarafından özelleştirilebilen Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 ile kutudan çıkacak. Telefon, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 ve 3.5mm ses girişi gibi normal bağlantı özellikleri ile birlikte geliyor. Realme 5s’in arka tarafında parmak izi tarayıcı bulunmaktadır.

Realme 5s Fiyatı ve Renk Seçenekleri