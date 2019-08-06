Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme 64MP Kameralı Telefonun Çıkış Tarihi Onaylandı!

Realme 64MP Kameralı Telefonun Çıkış Tarihi Onaylandı!

Realme'nin en yeni telefonu muazzam kamerasıyla birlikte 15 Ağustos'ta tanıtılacak...

By Muhammed Arslan

-

0
0

Yaklaşan Realme 64 megapiksel dört kameralı telefonun davetiye posteri sızdırıldı. Şirketin 15 Ağustos’ta cihazı resmi olarak tanıtacağı ortaya çıktı. Dünkü sızıntının akabinde Çinli telefon üreticisi, cihazın gerçekten de o tarihte tanıtılacağının onayının verdi. Ne yazık ki cihazın adı hala sır olarak saklanıyor.

Aşağıda gösterilen posterde, Realme tarafından bir toplantının 15 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Yaklaşan Realme telefonunun davetiye de ki götüntüsü, dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında, birincil lens 64 megapiksel olacaktır.

Şirketin gizemli Realme telefonunun 1/1.72in büyüklüğünde Samsung GW1 64 megapiksel sensöre sahip olması bekleniyor. Maksimum 9216×6912 piksel çözünürlükle 64 megapiksel özçekim çekimleri yapabilir. Samsung’un Tetracell teknolojisi olarak adlandırılan 4’ü 1 arada piksel bindirme özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Realme 64MP Kameralı Telefonun Çıkış Tarihi Onaylandı!

Tetracell özellikleriyle 64 megapiksel GW1 sensörü, loş ışık koşullarında 16 megapiksel çözünürlükte görüntüler çekebiliyor. Realme’nin 64 megapiksellik dört kameralı telefonu, Redmi’nin yarın resmi olacak 64 megapiksellik dörtlü kameralı akıllı telefonuyla rekabet edecek.

64 megapiksel lensli Redmi cihazının adı da kısmen açıklandı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing dün şirketin Redmi Note 8 serisi üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu nedenle, Redmi Note 8 veya başka bir cihazın 64 megapiksel kamerayla donatılmış olup olmadığı belli değil. Bazı raporlar, Realme’nin 64 megapiksel kameralı telefonunun Realme 5 Pro akıllı telefon olabileceğini iddia etti.

25,633BeğenenlerBeğen
57,041TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHuawei Mate 30 Pro Kamera Özellikleri Netleşiyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Kamera Özellikleri Netleşiyor!

Huawei Mate 30 serisi, muhtemelen bu yılın en çok beklenilen cihazlarından birisi oldu. Telefonlar hakkında o kadar çok söylenti söz konusu oldu ki, merak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE Axon 10 Pro 5G AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Piyasadaki 5G akıllı telefonların sayısı giderek artıyor. Özellikle 5G destekli cihazların gelecek yıl daha da artması bekleniyor. ZTE Axon 10 Pro 5G, şu ana...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note 10 Plus Çalışır Halde Görüntülendi!

Galaxy Note 10 serisinin resmi tanıtımının yapılmasına sadece birkaç gün uzaktayız. Bununla birlikte piyasaya sürülmesinden hemen önce, protatip olarak bir model Çinli bir kullanıcının...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A5s Türkiye Fiyatı Açıklandı

Son yılların yükselen yıldızlarından biri olan Oppo, yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlarına devam ediyor. Yeni akıllı telefon tanıtımları dışında markanın mevcut akıllı telefonları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG K30 2019 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için her zaman üst düzey fiyatların sunulduğunu söylemek yanlış olur. Üst düzey fiyatları bulunan akıllı telefon modellerinden farklı olarak, uygun fiyatlı akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iQOO Pro 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

30 Temmuz’da Vivo iQOO, bu ay içinde Çin’de iQOO Pro 5G telefonunu tanıtacağını doğruladı. Ayrıca telefonun bir tanıtım görüntüsünü yayınlamıştı. Devam eden ChinaJoy 2019...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.