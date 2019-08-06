Realme 64MP Kameralı Telefonun Çıkış Tarihi Onaylandı!

Yaklaşan Realme 64 megapiksel dört kameralı telefonun davetiye posteri sızdırıldı. Şirketin 15 Ağustos’ta cihazı resmi olarak tanıtacağı ortaya çıktı. Dünkü sızıntının akabinde Çinli telefon üreticisi, cihazın gerçekten de o tarihte tanıtılacağının onayının verdi. Ne yazık ki cihazın adı hala sır olarak saklanıyor.

Aşağıda gösterilen posterde, Realme tarafından bir toplantının 15 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Yaklaşan Realme telefonunun davetiye de ki götüntüsü, dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında, birincil lens 64 megapiksel olacaktır.

Şirketin gizemli Realme telefonunun 1/1.72in büyüklüğünde Samsung GW1 64 megapiksel sensöre sahip olması bekleniyor. Maksimum 9216×6912 piksel çözünürlükle 64 megapiksel özçekim çekimleri yapabilir. Samsung’un Tetracell teknolojisi olarak adlandırılan 4’ü 1 arada piksel bindirme özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Tetracell özellikleriyle 64 megapiksel GW1 sensörü, loş ışık koşullarında 16 megapiksel çözünürlükte görüntüler çekebiliyor. Realme’nin 64 megapiksellik dört kameralı telefonu, Redmi’nin yarın resmi olacak 64 megapiksellik dörtlü kameralı akıllı telefonuyla rekabet edecek.

64 megapiksel lensli Redmi cihazının adı da kısmen açıklandı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing dün şirketin Redmi Note 8 serisi üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu nedenle, Redmi Note 8 veya başka bir cihazın 64 megapiksel kamerayla donatılmış olup olmadığı belli değil. Bazı raporlar, Realme’nin 64 megapiksel kameralı telefonunun Realme 5 Pro akıllı telefon olabileceğini iddia etti.