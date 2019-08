Realme 64MP Kameralı Telefonunu 8 Ağustos’ta Tanıtacak!

Realme birkaç hafta önce 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şimdi Realme’nin CEO’su Madhav Seth akıllı telefonun 8 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacağını açıkladı. Şirket bu akıllı telefon ile birlikte muhtemelen 64MP kamerayı kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu üreticisi olacak.

Oppo‘nun alt markası Realme, Xiaomi‘nin alt markası Redmi markasıyla yakın rekabet içindedir. Realme’nin telefonuna ek olarak Redmi de geliştirilmekte olan 64 MP kameralı bir telefonu onayladı. Ancak, çıkış tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil.

Realme’nin yeni telefonunu bu kadar özel yapan şey sadece 64MP kamerası değil aynı zamanda dörtlü kamera kurulumunun olması. Şirket, kameraları aracılığıyla dört kameranın varlığını onayladı ve bu da iki kameradan daha fazlasını sunan ilk Realme akıllı telefon olacak.

We are taking a leap in smartphone camera on 8th August and we are doing it here in India. Get ready as we unveil the world's first 64MP Quad Camera on a smartphone at our camera innovation event. And this is among the first surprise of the season. Stay Tuned! #LeapToQuadCamera https://t.co/kSUMacQ9TI

