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Realme 64MP Kameralı Telefonunu 8 Ağustos’ta Tanıtacak!

Sadece 64MP kamerası değil aynı zamanda dörtlü kamera kurulumu ile gelen Realme'nin en yeni cihazı, yakın zamanda tanıtılacak...

By Muhammed Arslan

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Realme 64MP Kameralı Telefonunu 8 Ağustos'ta Tanıtacak!

Realme birkaç hafta önce 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şimdi Realme’nin CEO’su Madhav Seth akıllı telefonun 8 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacağını açıkladı. Şirket bu akıllı telefon ile birlikte muhtemelen 64MP kamerayı kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu üreticisi olacak.

Oppo‘nun alt markası Realme, Xiaomi‘nin alt markası Redmi markasıyla yakın rekabet içindedir. Realme’nin telefonuna ek olarak Redmi de geliştirilmekte olan 64 MP kameralı bir telefonu onayladı. Ancak, çıkış tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil.

Realme’nin yeni telefonunu bu kadar özel yapan şey sadece 64MP kamerası değil aynı zamanda dörtlü kamera kurulumunun olması. Şirket, kameraları aracılığıyla dört kameranın varlığını onayladı ve bu da iki kameradan daha fazlasını sunan ilk Realme akıllı telefon olacak.

Realme, yeni 64MP sensörünün neler yapabileceğini çoktan örneklerle açıkladı. Şirketin CEO’su büyük sensörden bir kamera örneği paylaşmıştı. Oldukça ayrıntılı olduğu ortaya çıktı. O zamanlar, Hindistan’ın yeni 64MP Realme modelini alan ilk ülke olacağını doğruladı.

Geçen yıl Realme 2, Ağustos ayında açıklandı ve Realme 2 Pro Eylül ayında resmi olarak ilan edildi. Bu yüzden 64MP akıllı telefonun Realme 4 serisinin bir parçası olabileceği tahmin ediliyor.

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