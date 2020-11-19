Realme 7 5G Tanıtıltı – Özellikleri

Realme 7 5G, Dimensity 800U yonga seti ve 120Hz LCD ekranı ile duyuruldu.

Realme, Realme 7 5G adlı Avrupalı ve Hintli kullanıcılara çok ilginç bir teklif sundu. Bu teklif MediaTek’in Dimensity 800U 5G yonga setiyle desteklenen uygun fiyatlı bir 5G telefon ve büyük ihtimal Çin dışında satışı olmayacak.

7nm yonga seti, entegre bir 5G modem ve çift 5G SIM desteği getiriyor. CPU tarafında 2 adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 yer alıyor. GPU tarafında ise Mali-G57‘a yer verilmiş. Depolama ve RAM seçenekleri ise şöyle; 128GB 6GB RAM ve 128GB 8GB RAM.

Realme 7 5G, FHD + çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD ekran ile geliyor. Ekran içerisinde yer alan 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunmaktadır. Yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi tarayıcıyı görebilirsiniz.

Arka tarafta, 1/1.73” sensör ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera bulunuyor. Ana kameraya 119 derecelik görüş alanı ve f/2,3 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ayrıca iki adet 2MP modül, bir monokrom sensör ve bir makro lens içeriyor.

Cihaz Android 10 tabanlı ve realme kullanıcı arayüzü tarafından desteklenmetedir. Pil, 5.000 mAh değerine sahip ve 30W hızlı kablolu şarjı destekliyor.

Realme 7 5G fiyaları yaklaşık 300 € civarında ve bu fiyat bandında 5G telefon kategorisinde en uygun akıllı telefonlar arasında yer alıyor.