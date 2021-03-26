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Realme 7, Android 11 Açık Beta Sürümüne Dahil Oldu!

Realme'nin amiral gemisi serisi içerisinde yer alan Realme 7 akıllı telefonu, Android 11 açık beta sürecine katıldı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Realme X7

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralar yeni Realme 8 serisi üzerinde çalışmalarına devam etse de şirket bir önceki modelini güncellemeyi ihmal etmiyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Realme 7 serisi yeni Android 11 açık beta sürecine dahil oluyor.

Birçok şirket Android 11 güncellemesini üst seviye modellerine kararlı bir şekilde sunmuştu ancak Realme biraz geriden gelerek yeni güncellemeyi 7 serisi cihazlarında deniyecek. Şuan için Realme 7 kullanıcıları Android 11 tabalı UI 2.0 açık beta sürümüne erişebilir durumda. Cihazınızın ayarlar sekmesinden güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

RMX2151PU_11.A.83 / RMX2151PU_11.A.87 sürüm numaralarıyla birlikte gelen güncelleme, 5 GB boyutunda bir dahili depolama ihtiyaç duyuyor. Güncelleme ile birlikte cihazın %60 bir batarya iyileştirmesi sağlanıyor. Ayrıca Android 11‘in bazı özellikleri de cihaza sunulmuş durumda.

Bunun dışında yeni Realme UI 2.0 güncellemesi şuan için sadece Realme 7 için beta olarak sunuldu. İlerleyen aylarda bu güncelleme X7 Pro içinde sunulacak. Mayıs ayında ise X7 ve C15‘e gelmesi bekleniyor. Haziran ayında da Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro ve Realme Narzo 20A içinde sunulacak.

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