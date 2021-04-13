Realme 8 5G, 21 Nisan’da Resmi Olarak Sunulacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz ay yeni 8 serisi cihazlarını tanıtmıştı. Şirket şimdi de bu seriye bir de 5G‘li bir model eklemeye hazırlanıyor. Yeni Realme 8 5G, ilk olarak 21 Nisan‘da Tayland’a daha sonra 22 Nisan‘da Hindistan pazarında satışa çıkacak.

Şuan için cihazın küresel olarak başka hangi pazarlara sunulacağı bilinmiyor ama ülkemize de gelmesi bekleniyor. Cihaz geçtiğimiz haftalarda Geekbench testlerinde de ortaya çıkmıştı. Test sonuçlarına göre tek çekirdekte 573, çoklu çekirdek testinde ise 1779 puan almayı başarmıştı.

Realme 8 5G, 6.5 inç 90Hz IPS LCD bir ekran ve 8 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor.

Cihazın içerisinde ise MediaTek‘in Dimensity 800U yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB UFS 2.1 dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Android 11 ile kutudan çıkan cihaz, 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı seçeneklerinin yanı sıra cihazın USB Type-C 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.