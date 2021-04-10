Realme 8 5G, 21 Nisan’da Satışa Çıkıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz ay yeni 8 serisi modellerini tanıttmıştı. Bugün ise şirket yeni 8 serisinin normal versiyonun bir de 5G bağlantılı olan modelini 21 Nisan‘da satışa sunacağını açıkladı.

Tayland üzerinden paylaşılan bilgilerde, 4G varyantı 64 Megapiksel ana kameradan oluşan bir dörtlü modüle sahipken, 5G versiyonunun ise 48 Megapiksel ana kameradan oluşan bir üçlü modüle yer vereceği söyleniyor. Delikli bir çentik yapısına sahip ekran ile gelen cihaz, geçen duyurulan V13 5G‘nin yerine geçiyor olabilir.

Realme 8 5G, içerisinde MediaTek‘in Dimensity 700 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesi bulunduruyor. Android 11 ile kutudan çıkan cihaz, 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte cihaz 6.5 inç FullHD+ 90 Hz IPS LCD bir ekran ve 8 Megapiksel selfie kamera ile geliıyor. Cihazın kalınlığı 8.5 mm, ağırlığı ise 185 gram olarak belirlenmiş.

Mali-G57 MC2 grafik işlemcisinin olması beklenen telefonda, 128 / 256 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Şirketin cihazın ilk tanıtımından sonra küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda açıklamada bulunacağı tahmin ediliyor.