Realme 8 5G, Dimensity 700 İşlemciye Sahip Olacak!

Realme, 21 Nisan’da Realme 8 5G ve Realme 8 Pro 5G akıllı telefonlarını duyuracak. Realme 8 5G serisinin 22 Nisan’da Hindistan’da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Flipkart’ta 5G’ye hazır yeni bir Realme telefon ortaya çıktığı için bunun Realme 8 5G olduğu düşünülüyor.

Realme, Hindistan’da farklı fiyat noktalarında 5G telefonlarını aktif olarak piyasaya sürüyor. Realme X50 Pro 5G geçen yıl Hindistan’ın ilk 5G telefonu olarak resmi hale geldi. Realme X7 5G, Realme X7 Pro 5G ve Realme Narzo 30 Pro 5G telefonlar da bu girişimi takip etti. Şimdi ise Realme 8 5G’nin Dimensity 700 işlemciye sahip olacağı söyleniyor.

Realme, geçen ay Çin’de Dimensity 700 işlemcili Realme V13 5G’yi duyurmuştu. Aynı cihazın Hindistan’da ve Tayland gibi diğer pazarlarda Realme 8 5G olarak yeniden markalanabileceği söyleniyor. Çinli firma 16 Nisan’da telefonun teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgiyi doğrulayacak.

Realme 8 5G bir yumruk delikli ekran tasarımı ile 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip olabilir. FHD + ekranın 90 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Dimensity 700 işlemcili telefon UFS 2.1 depolama LPDDR4x RAM gibi özelliklere sahip olacak.