Realme 8 5G Küresel Pazara Yayılmaya Başlıyor!

Bilindiği üzere Realme, akıllı telefon pazarına geçtiğimiz aylarda yeni 8 serisi cihazlarıyla birlikte giriş yapmıştı. Bundan bir de Narzo 30 serisi ile akıllı telefon pazarında bu yıl ki yerini almaya başlamıştı. Şirket kısa süre önce yeni 8 serisi cihazının 5G‘li versiyonunu çıkaracağını açıklamıştı ve geçtiğimiz hafta Tayland pazarında satışa sunmuştu.

Bugün ise şirket yeni 5G‘li cihazını küresel olarak yaymayı hedefleyerek Hindistan pazarında da aynı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Eğer bu dağıtım devam ederse şirketin yeni modelinin daha fazla küresel pazara çıkması bekleniyor. Ülkemize henüz ne zaman geleceği bilinmiyor olsa da şirketin yeni modelini bizim pazarımıza da getireceği tahmin ediliyor.

Yeni Realme 8 5G, 6.5 inç IPS LCD, 90 Hz FHD+ bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Cihazın arka tarafında Samsung‘un GM1 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefonun içerisinde ise MediaTek‘in Dimensity 700 yonga seti ve 4 GB RAM / 64 GB, 4 GB RAM / 128 GB, 6 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 128 GB UFS 2.1 dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Cihazın içerisinde bulunan çip en yüksek 2,77 Gb / sn hızlarda 6 GHz altı bağlantıyı destekleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun microSD kart desteği de bulunuyor. Android 11 ve Realme UI 2.0 arayüzü ile çalışan telefon, 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme 8 5G‘nin Hindistan’da ilk satışları 12 Nisan‘da 200 dolardan başlayan fiyat etiketiyle başlayacak.