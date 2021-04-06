Realme 8, İkinci Yazılım Güncellemesini Aldı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, iki hafta yeni akıllı telefonu Realme 8‘i resmi olarak sunmuştu. Şirket aradan bir hafta geçmeden yeni modeline ilk yazılım güncellemesini göndermişti. İlk güncellemeyle çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler sağlanmıştı.

Şirket şimdi de aynı modeline ikinci yazılım güncellemesini göndermeye başladı. Yeni güncelleme ile birlikte bazı yeni modlar eklendi ve ayrıca kamera bölümünde çeşitli optimizasyonlar yapıldı.





Yeni güncelleme cihazın dokunmak algoritmasını daha iyi hale getirmenin yanı sıra güç tüketimini de optimize ediyor. Buna ek olarak güncellemenin içerisinde yer alan Yıldız Modu, sayesinde kamera bölümünde daha iyi performans sağlayabiliyorsunuz. Kameranın iyileştirilmesi kullanıcıları oldukça sevindirmişe benziyor. 260 MB boyutunda ve RMX3085_11_A.08 sürüm numarasıyla gelen yeni güncellemenin detayları ise şu şekilde;

Kamera

Yıldızlı mod eklendi.

Arka kamera için Fotoğraf modunda gürültü sorunu optimize edildi.

64MP arka kamera modunda görüntü kalitesi optimize edildi.

Üçüncü taraf uygulamaların fotoğraflarını ve videolarını çekerken gürültü sorunu optimize edildi.

Arka kameranın düşük renk sıcaklığı ve renk doygunluğu sorunu optimize edildi.

Ön kameranın görüntü kalitesi optimize edildi.

Bazı ön kamera senaryolarında aşırı doygunluk sorunu optimize edildi.

Gece modunun rengini ve parlaklığını optimize edildi.

Dokunma

Dokunma algoritması optimize edildi ve dokunma deneyimi iyileştirildi.

Güç tüketimi

Bazı senaryolarda aşırı güç tüketimi optimize edildi.

Yeni güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayılarak bütün Realme 8 serisine sunulması bekleniyor.