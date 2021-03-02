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Realme 8 Pro’nun Tasarım Detayları Belli Oldu!

Realme yeni üst düzey özelliklere sahip 8 Pro akıllı cihazının teknik özelliklerini detaylandırmaya başladı. İşte yeni modelin tasarım özellikleri...

Yunus Emre Çakır

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Realme 8 Pro

Çin merkezli Realme, şu sıralar akıllı telefon pazarına yeni üst düzey bir model daha sunmaya hazırlanıyor. Şirketin 7 serisinin devamı niteliğinde sunacağı yeni 8 serisinin üyesi 8 Pro‘nun tasarım detayları belli olmaya başladı. Cihazın arka tarafında 3x yakınlaştırma yapabilen 108 Megapiksel bir ana kameradan oluşan bir dörtlü modül yer alıyor.

Bununla birlikte cihaz Mavi renk seçeneği ve ön tarafında da delikli bir çentik yapısıyla geliyor. Cihazın selfie kamerası sol üst köşede bulunuyor. Resmi lansman da telefonunu başka renk seçeneklerinin de ortaya çıkması bekleniyor.

Realme 8 Pro‘nun kamera sensörünün ise Samsung‘un HM2 olduğu doğrudulandı. Bu sensör ile birlikte cihaz piksel gruplama ve düşük ışıkta geliştirilmiş bir performans sunuyor. Aynı zamanda daha yüksek renk doğruluğu ve ışık hassasiyetinde %15 iyileştirme gibi diğer özellikler sensörün içerisinde eyr alıyor.

Bunun dışında cihazın Snapdragon 720G 5G destekli bir yonga seti ve 6 GB RAM kapasitesiyle geleceği tahmin ediliyor. 6.4 inç ekran, 128 GB dahili depolama alanı, 32 Megapiksel Selfie kamera ve 4.500 mAh batarya telefonun sızdırılan özellikleri arasında bulunuyor. Şirketin yeni cihazını ne zaman tanıtacağı konusunda ise resmi olarak henüz bir açıklama yapmadı.

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