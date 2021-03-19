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Realme 8 Serisi Hızlı Şarj ve UI 2.0 İle Geliyor!

Realme 8 serisi şirketin ilk UI 2.0 kullanan cihazları olarak kutudan çıkacak. İşte yeni Realme 8 serisini detayları..

Yunus Emre Çakır

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Realme 8 Pro

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralar yeni 8 serisi cihazları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket en son Realme GT üzerinde yaptığı hileler dolayısıyla AnTuTu‘dan 3 ay süreyle engellenmişti. Ancak firma çalışmalarına ara vermeden yeni serisini akıllı telefon pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin Hindistan müdürü Madhav Sheth, attığı bir tweet ile birlikte yeni Realme 8 serisini UI 2.0 kullanan ilk cihazlar olarak kutudan çıkacağını paylaştı. Bilindiği üzere Realme GT‘de aynı şekilde UI 2.0 ile şuan Çin pazarında satışa çıkmış durumda ama Hindistan pazarında ilk UI 2.0 kullanan cihazlar 8 serisi olacak.

Bunun dışında yeni Realme 8 serisi içerisinde stok olarak gelecek olan Starry Mod sayesinde hızlandırılmış video kayıt özelliğine sahip. Bu mod Pro versiyonlu modelde 108 Megapiksel sensör (ISOCELL HM2, 1 / 1.52) ile çalışıyor. Bununla birlikte paylaşılan diğer tweetlere göre her iki cihazın Süper AMOLED bir panele sahip olacağı belli oldu.

Ayrıca 8 Pro, 50 W SuperDart kablolu şarj desteği sayesinde 47 dakika içerisinde sıfırdan %100‘e kadar şarj olabiliyor. Realme 8 ise 30 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Şirketin yeni serisini ne zaman sunacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.

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