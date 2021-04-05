Realme 8 Serisine Yepyeni Telefonlar Geliyor!

Realme, geçen ay Realme 8 ve Realme 8 Pro akıllı telefonlarını duyurmuştu. Yakın zamanda Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından yapılan bir duyuruya göre Realme 8 5G ve Realme 8i gibi yeni telefonların seriye eklenmesi bekleniuor.

Realme 8 5G, geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın BIS, Tayland’ın NTBC ve FCC’si gibi düzenleyici kurumlar tarafından yakın zamanda sertifikalandırılmış olan Realme RMX3241 akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

Realme 8 5G artık MTC sertifikasyon platformunda da listelendi. Liste, Realme 8 5G’nin birkaç görüntüsünü içeriyor. Telefon, dörtlü kamera kurulumuyla görülüyor.

Holografik bir arka tasarımla göz kamaştırıyor. Telefonun ön tasarımı henüz bilinmemekle birlikte, ekran içi parmak izi okuyuculu bir OLED ekrana sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Telefonun FCC listesi 162,5 x 74,8 x 8,5 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olduğunu ortaya koydu. Telefon, Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve 5.000 mAh pil ile destekleniyor.