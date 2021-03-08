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Realme 8 Serisinin Çarpıcı Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Realme 8 serisi çok yakında piyasada yerini alacak. Telefon serisinin depolama ve renk seçenekleri sızdırıldı.

Ayşen Sıla

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Realme, yeni Realme 8 serisi akıllı telefonlarını çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin Realme 8 ve Realme 8 Pro gibi iki telefon içereceği söyleniyor. Yeni bir rapor, telefonun renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

Tahminlere göre Realme 8, 4 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan iki modelle piyasada yer alacak. Serinin, Cyber ​​Silver ve Cyber ​​Black adlı iki renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Realme 8 Pro, 6 GB RAM + 128 GB  ve 8 GB RAM + 128 GB depolama secenekleriyle raflarda yerini alacak. Realme 8 Pro’nun Infinite Black, Infinite Blue ve Illuminating Yellow adlı üç renk seçeneği sunacağı söyleniyor.

Realme-8

Kaynak, Realme 8 serisinin çıkış tarihinin yakın zamanda onaylayabileceğini de sözlerine ekledi. Realme 8 ve 8 Pro’nun Mart ayı sonunda piyasada yer alacağını da söylemeyi ihmal etmedi. Telefonların 5G versiyonu olmadan satışa sunulması bekleniyor.

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KaynakTwitter

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