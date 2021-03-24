Realme 8 ve Realme 8 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün, Realme 8 ve Realme 8 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü Bunun dışında, ‘Pro’ modeline 108MP kamera bulunurken, standart Realme 8 nihayet bir AMOLED ekrana sahip. Cihazların özelliklerine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro’nun arkasında mat bir yüzeye sahip bir AG cam bulunuyor. Cihaz 8.1 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığında. İki standart renkte geliyor. Renkler Sonsuz Mavi ve Sonsuz Siyah olarak adlandırılıyor. Ek olarak, arkasında karanlık durumlarda parlayan floresan malzemeler bulunan özel bir dekoru da var.

Cihaz 6,4 inç sAMOLED Samsung ekrana sahip. Bu ekran, FHD + çözünürlüğü, 180Hz dokunmatik örnekleme oranını, 1000 nit parlaklığa kadar güneş ışığı modunu, DC ışığı kısmayı, göz korumasını destekliyor. Cihaz, 8GB RAM, 128GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 720G 4G yonga setine sahip.

Kameralar için cihaz, 9’u 1 arada piksel gruplama yapabilen 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensörüne sahip. Bu sensörün boyutu 1/1.52 inç olarak belirtiliyor. Bunun dışında, kare kamera düzeninde 8MP ultra geniş ve bir çift 2MP sensör gibi başka sensörler bulunuyor. Telefonda 16 MP ön kamera bulunuyor.

Kamera özellikleri arasında Super Nightscape, sensör içi uakınlaştırma (3x yakınlaştırma), hızlandırılmış video destekli 2. nesil yıldızlı mod (astrofotografi), eğme kaydırma modu (Fotoğraf ve hızlandırılmış video desteği), dinamik bokeh modu, çift video, sinematik portre var. Ön sensör aynı zamanda Ai-güzelliği, portreyi ve selfieler için gece manzarasını da destekliyor.

Diğer özellikler arasında 50W SuperDart şarjlı 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi sensörü, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi, çift SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, 3,5 mm ses girişi, Type-C bağlantı noktası, yüksek çözünürlüklü ses desteği bulunuyor.

Realme 8

Realme 8 ise, dijital bir tasarıma sahip ve bölünmüş tasarımı ekleme işlemi üzerine kurulmuş. Siber Gümüş ve Siber Siyah olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. 7,99 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığında. Tıpkı Pro modeli gibi, Realme 8 de 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1000 nit tepe parlaklığı ile 6,4 inç sAMOLED FHD + ekrana sahip.

Telefon, 8GB RAM, 128GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G95 yonga setine sahip. Ayrıca, ısıyı kontrol etmek için bakır sıvı soğutma teknolojisi sunuyor.

Dörtlü kamera için 64 MP ana sensör, 119 derece FOV ile 8 MP ultra geniş ve bir çift 2 MP sensör (4 cm makro ve tek renkli) var. 16 MP selfie kamerası da var.

Kamera özellikleri arasında AI, selfie ve Neon portre, dinamik bokeh, çift video, UIS maksimum video sabitleme, sinema modu, eğme-kaydırma modu ve daha fazlası bulunuyor. Diğer özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, 30W Dart Şarjlı 5.000 mAh pil, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5 mm jak, C Tipi bağlantı noktası, Android 11 tabanlı realme UI 2.0 bulunuyor.

Fiyat

Realme 8 ve Realme 8 Pro, yalnizca 128GB depolama seçeneğiyle geliyor. Bununla birlikte, modeller RAM seçeneklerinde farklılık gösteriyor. Aşağıdaki fiyat listesine bir göz atabilirsiniz:

Realme 8

4 GB + 128 GB – 206 dolar

6 GB + 128 GB – 220 dolar

8 GB + 128 GB – 234 dolar

Realme 8 Pro

6 GB + 128 GB – 247 dolar

8 GB + 128 GB – 275 dolar