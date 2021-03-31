Realme 8’in 5G Versiyonu Yakında Satışa Sunulacak

Birkaç hafta boyunca heyecan yarattıktan sonra, Realme 8 ve Realme 8 Pro akıllı telefonlar geçen hafta resmiyet kazandı. Şirket, yakında Realme 8 5G’nin 5G versiyonunu duyuracağını onayladı. Görünüşe göre akıllı telefon, ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan ( FCC ) onay aldığından önümüzdeki ay kadar erken bir tarihte piyasaya sürülebilir.

Realme RMX3241, geçtiğimiz günlerde Tayland’ın NBTC sertifikasında Realme 8 adıyla görüldü. Ayrıca Hindistan’daki Hint Standartları Bürosu’nda (BIS) da yer aldı. Her iki sertifika da teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte, FCC görünümü bazı önemli ayrıntılarını ortaya çıkardı.

FCC listesi, Realme RMX3241’in 162,5 x 74,8 x 8,5 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Telefon Realme UI V2.0 ile çalışıyor ve 5.000 mAh pile sahip. Telefonun desteklediği bağlantı özelliklerinden bazıları 5G, Wi-fi 802.11ac, GPS, GLONASS, BDS ve NFC olarak belirtiliyor.

FCC belgelerinde bulunan Realme 8 5G’nin arka şeması, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun sol kenarında ses açma düğmeleri bulunuyor.