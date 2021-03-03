Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme 8'in TENAA'da Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Realme 8’in TENAA’da Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Realme, şu sıralar yeni 8 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni 8 serisinin daha önce Pro modelinin tasarım detayları belli olmuştu. Bugün ise normal versiyonunun görüntüleri ortaya çıktı. İşte yeni Realme 8'in detayları...

Yunus Emre Çakır

-

0
realme

Çin Merkezli akıllı telefon üreticisi olan Realme, pazara yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu aralar 8 serisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni Realme 8 serisinin bugün TENAA üzerinden görselleri ortaya çıktı. RMX3041 model numarasına sahip olan modelin, Realme 8 olacağına dair söylentiler bulunuyor.

6.5 inç ve 162,5 X 74,8 X 8,5 mm boyutlarında olan cihazın, Android 11 ile geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte 4,890 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin arka tarafında üçlü bir kamera modülü yer alıyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak olan telefonun, ilerleyen zamanlarda küresel pazara çıkması bekleniyor.

Yeni Realme 8‘in, içerisinde Snapdragon‘un 5G destekli bir yonga setini barındıracağı tahmin ediliyor. Ancak şuan için kesin olarak bilinmeyen bu yonga setinin dışında cihazın bazı kaynaklarda MediaTek Dimensity işlemci de kullanacağı ifade ediliyor.

Parmak izi okuyucusunun güç tuşuna gömülü ve cihazın sol tarafında ses kontrol tuşlarının olması diğer özellikler arasında yerini alıyor. Şuan için cihaz hakkında ortaya çıkan bilgiler bu yönde, ilerleyen günlerde şirketin yeni serisini daha fazla detaylandırması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Samsung, Teksas’ta 17 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!

Kore'li dev Samsung, artan teknolojik cihaz talebi ve çip üretimini arttırmak için yeni bir yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin daha önceden de sızdırılan bu yatırım...
Devamını Oku
Oyun

GTA 5 Online’nın Yükleme Süresi Yüzde 70 Düşürüldü!

Grand Theft Auto 5, çıktığı 2013 yılında bugüne kadar dünyanın en çok satan oyunlar listesinde lider konumda yer aldı. Rockstar tarafından geliştirilen oyunun en...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A32 4G Hindistan’da Satışa Çıkıyor!

Kore'li dev Samsung, üst düzey serisi olan Galaxy S21'den sonra şimdi yeni A serisi cihazlarını sunmaya başlıyor. Şirketin şu sıralar Galaxy A52 ve A72...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme 8’in TENAA’da Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Çin Merkezli akıllı telefon üreticisi olan Realme, pazara yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu aralar 8 serisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni Realme 8 serisinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Lite One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Kore'li dev Samsung, güncelleme politikasında değişikliğe gider eski, yeni veya üst, orta segment demeden akıllı cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Şirket en son Android 11...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014