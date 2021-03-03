Realme 8’in TENAA’da Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Çin Merkezli akıllı telefon üreticisi olan Realme, pazara yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu aralar 8 serisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni Realme 8 serisinin bugün TENAA üzerinden görselleri ortaya çıktı. RMX3041 model numarasına sahip olan modelin, Realme 8 olacağına dair söylentiler bulunuyor.

6.5 inç ve 162,5 X 74,8 X 8,5 mm boyutlarında olan cihazın, Android 11 ile geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte 4,890 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin arka tarafında üçlü bir kamera modülü yer alıyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak olan telefonun, ilerleyen zamanlarda küresel pazara çıkması bekleniyor.

Yeni Realme 8‘in, içerisinde Snapdragon‘un 5G destekli bir yonga setini barındıracağı tahmin ediliyor. Ancak şuan için kesin olarak bilinmeyen bu yonga setinin dışında cihazın bazı kaynaklarda MediaTek Dimensity işlemci de kullanacağı ifade ediliyor.

Parmak izi okuyucusunun güç tuşuna gömülü ve cihazın sol tarafında ses kontrol tuşlarının olması diğer özellikler arasında yerini alıyor. Şuan için cihaz hakkında ortaya çıkan bilgiler bu yönde, ilerleyen günlerde şirketin yeni serisini daha fazla detaylandırması bekleniyor.