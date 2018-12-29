Oppo altında yoluna başlayan ve sonrasında başlı başına bir marka olarak devam eden Realme, yen, akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. U serisi akıllı telefonlarında elde ettiği başarı ve farklı tasarımlarıyla öne çıkan markanın şimdi ise Realme A1 akıllı telefonlarıyla gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeni serinin tam olarak nasıl bir tasarımının bulunacağı konusunda ise çok önemli bilgiler veren görseller var. Sadece tasarım değil bunun dışında teknik özellikler için de yeni bilgiler var. Hemen detaylar ve yeni görsellere geçiş yapalım.

Realme A1 Tasarımı ve Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme A1 akıllı telefonlarında kullanılan tasarım çok daha dikkat çekici olacak. Ön kısımda su damlası çentik alanı bulunacak. Bu bölümde yer alan çentik alanı, daha önce U serisi modellerinde gördüğümüz akıllı telefonlarında yer alan çentik alanına bir hayli benzer olacak.

Geri kalan bölümlerde ise tam ekran tasarımının dikkat çektiği görülüyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yeni seri akıllı telefonların çift arka kamerayla öne çıktığını görmek mümkün olacak. Yan yana sıralanmış olan çift arka kameranın hemen altında ise parmak izi sensörleri bulunacak. Parmak izi sensörlerünün dikkat çekici derece daha geniş olacağını da ekleyelim.

Realme A1 akıllı telefonları için sızdırılan tasarım özellikleri bu şekilde. Bunların dışında teknik kısımda paylaşılan detaylardan da söz edelim. Teknik kısımda orta segment bir akıllı telefon ile giriş seviyesi arasında bir akıllı telefon göreceğiz. Muhtemelen MediaTek serisi olacak olan 1.8 GHz hızında çalışan işlemcileri bulunacağından söz edilen akıllı telefonun 2 veya 3 GB RAM bellek sunması muhtemel.

RAM bellek miktarı ve işlemci konusunda detayları bu şekilde olan akıllı telefonun 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamerasının olduğunu da göreceğiz. Kameraların ön kısımda ise 8 MP değerinde ön kamera ile desteklendiğini görmek mümkün olacak. Tüm bu özellikleriyle kısa süre içerisinde tanıtılacak olan Realme A1 için fiyatlar ise belli değil.