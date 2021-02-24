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Realme Buds Air 2 Arttırılmış Pil Ömrü İle Geliyor!

Realme yeni kablosuz Buds Air 2 TWS kulaklığını Mart ayının ilk haftasında satışa çıkaracak. İşte detayları...

Yunus Emre Çakır

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Realme Buds Air 2

Realme geçtiğmiz günlerde yeni Narzo 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtırken bunun yanında bir de 2019 yılında ilk defa piyasaya sürülen Buds Air‘in devamı olan Buds Air 2 kablosuz kulaklıklarını da tanıttı. Yeni Buds Air 2 daha çok Buds Air Pro‘ya benziyor ve iki tonlu bir renk ile geliyor.

Ayrıca şirket yeni kulaklığında arttırılmış pil ömrü ile ve bir önceki modele kıyasla %35 daha az gecikmeyi kullanıcılara sunuyor. Özel R2 yongasıyla gelen cihaz, zengin bas, daha net ses ve daha iyi frekans tepkisi gibi özellikleri içerisinde barındırıyor. Bluetooth 5.2, 88 ms gecikme süresi, oyun modu cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Buds Air 2, yeni ön ayar seçenekleri ile kullanıcılara istediği modda müzik çalmasını sağlayabiliyor. Cihazın diğer önemli özelliklerinden biri de Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi oluyor. Bu sayede 25 dB‘e kadar olan bütün sesleri azaltabiliyor (ev aletleri) ve birçok düşük frekanslı sesi filtreleyebiliyor. Bununla birlikte cihazın Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliğiyle mikrofonunuza çevre sesleri daha az gelecektir.

Son olarak Realme yeni kulaklığının pil kapasitesini açıklamadı ancak tek bir şarj ile 5 saat oynatma süresi ve ANC kapalıyken 25 saat ANC açıkken 22.5 saat gibi sürelerin olduğu söylendi. Buds Air 2, 45 dolar fiyat etiketiyle 2 Mart‘ta satışa çıkacak. Yeni kulaklığın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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