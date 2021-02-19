Realme Buds Air 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Realme, akıllı telefonlarının yanı sıra bu cihazlarını destekleyecek aksesuarlarda üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ürettiği aksesuarlar ile birlikte akıllı telefonlarını desteklemeye devam ediyor. Realme‘nin şu sıralar üzerinde çalıştığı Buds Air 2 kablosuz kulaklığı hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Bilindiği üzere 24 Şubat tarihinde lansmanının yapılması beklenen bu yeni kulaklığın, en iyi aktif gürültü engelleyici özelliği dikkat çekiyor. 25 dB ANC ile gelecek olan cihaz, 90 euro bir fiyat etiketine sahip olacak. Tabi ki bu fiyat bilgisin kesin bir şekilde Realme tarafından lansman etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.





Yeni Buds Air 2‘nin gecikme süresi 88 ms‘ye kadar düşürülmüş durumda. Pro modelinde bu rakam 94 ms olarak karşımıza çıkıyordu. Bu düşürülmüş gecikme oranı ile birlikte Realme, oyunculara yönelik bir modda sunmayı planlıyor.

Pil ömrü olarak ise yeni cihaz kullanıcılara 22.5 saatlik bir deneyim sunuyor. 2 saat içerisinde tam şarj olan cihaz, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği veya gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.