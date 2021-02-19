Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Realme Buds Air 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Realme Buds Air 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Realme'nin yeni akıllı kablosuz kulaklığının temele özellikleri ortaya çıktı. İşte yeni kablosuz kulaklığın detayları...

Yunus Emre Çakır

-

0
Realme Buds Air 2

Realme, akıllı telefonlarının yanı sıra bu cihazlarını destekleyecek aksesuarlarda üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ürettiği aksesuarlar ile birlikte akıllı telefonlarını desteklemeye devam ediyor. Realme‘nin şu sıralar üzerinde çalıştığı Buds Air 2 kablosuz kulaklığı hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Bilindiği üzere 24 Şubat tarihinde lansmanının yapılması beklenen bu yeni kulaklığın, en iyi aktif gürültü engelleyici özelliği dikkat çekiyor. 25 dB ANC ile gelecek olan cihaz, 90 euro bir fiyat etiketine sahip olacak. Tabi ki bu fiyat bilgisin kesin bir şekilde Realme tarafından lansman etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.

Yeni Buds Air 2‘nin gecikme süresi 88 ms‘ye kadar düşürülmüş durumda. Pro modelinde bu rakam 94 ms olarak karşımıza çıkıyordu. Bu düşürülmüş gecikme oranı ile birlikte Realme, oyunculara yönelik bir modda sunmayı planlıyor.

Pil ömrü olarak ise yeni cihaz kullanıcılara 22.5 saatlik bir deneyim sunuyor. 2 saat içerisinde tam şarj olan cihaz, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği veya gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme Buds Air 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Realme, akıllı telefonlarının yanı sıra bu cihazlarını destekleyecek aksesuarlarda üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ürettiği aksesuarlar ile birlikte akıllı telefonlarını desteklemeye devam...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro Önümüzdeki Ay Tanıtılacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, çıkardığı modeller ile akıllı telefon pazarındaki payını arttırmış durumda. Şirketin bu yıl ise pazarda ki payını daha fazla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S20 FE Tekrar One UI 3.1 Güncellemesi Almaya Başladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S20 FE için Android 11 tabanlı One UI 3.1...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı modellerini küresel olarak satışa çıkarmayı hedefliyor. Şirketin şuan için üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi telefonu Mi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Infinix Note 10 Pro Geekbench’te Göründü!

Akıllı telefon pazarına yeni dahil olmaya çalışan Infinix, Çin merkezli bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Şirket daha önce birkaç model piyasaya sunmuştu ancak küresel...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014