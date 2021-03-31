Realme Buds Air 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün, merakla beklenen Realme GT Neo akıllı telefonunu tanıttığı bir ürün lansman konferansı düzenledi. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini barındıran ilk akıllı telefon oldu. Realme, akıllı telefonun yanı sıra Buds Air 2 ANC destekli kulaklıklarını da tanıttı.

Realme Buds Air 2 TWS kulaklıkları ilk olarak bu yılın Şubat ayında Hindistan’da piyasaya sürüldü. Cihaz, girişini ilk olarak Ekim 2020‘de yapan Buds Air Pro’ya benzer bir tasarım benimsiyor. Her iki kulaklığın teknik özellikleri de benzer.

Kulaklıklar, tıpkı son zamanlarda pazarda yerini bulan çoğu üst düzey kulaklık gibi ANC (Aktif Gürültü Önleme) özelliğine sahip. Kulaklıklar, harici gürültüyü 25dB’ye kadar azaltabiliyor ve çoğu düşük frekanslı sesi filtreleyebiliyor.

Ek bir avantaj olarak, bu gerçek kablosuz kulaklıklar, oyun oturumları için düşük gecikme modunu destekliyor. Bu mod etkinleştirildiğinde, gecikmeyi 88 ​​ms’ye kadar düşürerek oyun oynamak için uygun hale getiriyor. Ayrıca aramalar için ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) desteği ile birlikte geliyor. İki kulaklıkta çift mikrofon kullanılması, daha net görüşmeleri de kolaylaştırıyor.

Ayrıca Realme Buds Air 2, pil ömrünü %80 uzatmaya ve gecikmeyi %35 azaltmaya yardımcı olan özel bir R2 çipi kullanıyor. Her biri geniş 10 mm dinamik birim ve elmas benzeri amiral gemisi diyafram ile donatılmış. Geleneksel diyafram ile karşılaştırıldığında, kulaklıklar daha zengin bas, daha net ses ve daha iyi frekans tepkisi sağlayabiliyor.

Pil ömrü açısından Buds Air 2, tek bir şarjla 5 saatlik oynatma süresi sağlayabiliyor. Şarj kutusu ile kulaklık 25 saatlik pil ömrüne ulaşabiliyor. Son olarak, 10 dakikalık şarjın 2 saatlik oynatma sağladığı söylenirken, tamamen şarj olması 2 saate kadar sürüyor.

Ayrıca akıllı dokunmatik kontroller, Bluetooth 5.2 ve çift kanallı iletim işlevi de sunuyor. Kulaklık başlıkları ayrıca IPX5 su geçirmez korumayı destekleyerek egzersiz sırasında kullanıma uygun hale geliyor. Kulaklıklar siyah ve beyaz renk seçeneğiyle yaklaşık 45 dolar fiyat etiketine sahip.