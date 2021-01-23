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Realme Buds Q2 FCC Sertifikasını Geçmeyi Başardı!

Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı FCC sertifikasını aldı ve kanlı canlı görünmeye başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Buds Q2

Realme, akıllı telefon pazarına sunduğu yeni modellerinin yanı sıra bu modelleri destekleyecek küçük cihazlar da sunmayı ihmal etmiyor. Bu cihazlar arasında kablosuz kulaklık yer alıyor. Şirket geçen yıl Buds Q ismini verdiği kablosuz kulaklıklarından büyük bir başarı elde etmişti.

Bugün firmanın yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buds Q‘nun devamı niteliğinde olacak olan bu yeni kablosuz kulaklığın ismi Buds Q2 olarak karşımıza çıkıyor. Buds Q2, FCC sertifikasını almayı başardı ve temel özellikleriyle birlikte iki renk seçeneğini de bizlere göstermiş oldu

RMA2010 model numarasıyla gelen yeni kablosuz kulaklık, Siyah ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Kulak uçları neredeyse önceki nesil Buds Q ile birebir aynı duruyor. Ancak kulaklıklığın dış kısmı büyük bir dokunmak alanını barındırıyor.

400 mAh bataryayı içerisinde bulunduran kulaklık, her bir tanenin 40 mAh şarj taşayıcağı belirtiliyor. Yeni Buds Q2‘nin 2021 yılının birinci çeyreğinde piyasaya çıkacağı Realme tarafından resmi olarak doğrulandı.

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