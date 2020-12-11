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Realme Buds Q2’ye Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Realme'nin yeni kulaklıkları Buds Q2 kısa zaman içerisinde piyasaya sürülebilir. İşte yeni kulaklıklar hakkındaki tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Realme Buds Q2

Realme, Buds Q kablosuz kulaklığını daha şık bir çözüm ve Buds Air serisine bir alternatif olarak piyasaya sürdü. İlk Realme Buds Q, her bir kulaklıkta 40 mAh pil ile geldi ve şimdi kardeşi Buds Q2 ise, FCC tarafından onaylandı. Bu kulaklıkların da Buds Q ile aynı tasarıma sahip olacağı söyleniyor.

Özellikle, Realme Buds Air 2 kulaklıkları FCC’de sadece birkaç gün önce görüldü, bu da Realme Buds Q2 ve Realme Buds Air 2’nin çok yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. FCC listesine göre, Realme Buds Q2’nin de her bir kulaklığı 40mAh pil içerecek. Kasanın sunduğu pil kapasitesinin hala bilinmediğini söyleyelim.

Kulaklıkların pil kapasitesinin yanı sıra, tasarımına da bir göz atacak olursak görüntünün büyük bir kısmı Bluetooth Anteni gösterimi ile kaplı duruyor. Kulaklıkların tüm tasarımı listeden görünmese de, kapsül şeklindeki tasarımın Realme Buds Q‘nunkine benzediğini görüyoruz. Marka cesur bir tasarım değişikliğine gitmek yerine mevcut formüle bağlı kalmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Realme Buds Q2

FCC listesinde RMA2008 model numarası ile görünen kulaklıkların şarj kutusu hakkında hiçbir detay bulunmuyor. Fakat ilk Buds Q kulaklıklar, 400 mAh toplam kapasite sunan bir şarj kutusuyla geldi. Umarız Buds Q2, şarj konusunda daha büyük bir bataryayla raflarda yerini alabilir.

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Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

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