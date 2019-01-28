Realme C1 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Realme, birkaç gün öncesinde, yeni bir telefon tanıtımı yapacak gibi bir söylentiye konu olmuştu. Bu durum doğru çıktı ve bu gün şirket, yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Aslında beklendiği gibi yeni ve farklı bir model değil. Ekim 2018’de piyasaya sürülen ve giriş seviyesi olan Realme C1 modelinin bir yükseltmesi.

Akıllı telefon şimdi daha büyük bir yapılandırmaya ev sahipliği yapıyor. Realme C1‘in standart sürümünde 2GB RAM ve 16GB dahili depolama olanı bulunuyordu. Ancak 2019 sürümünde, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama var. Buna ek olarak 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip başka bir sürümünde olacağı ifade edildi.

Telefon, şirket tarafından “Entertainment Ka Boss” olarak tanıtıldı. 5 Şubat’tan itibaren online olarak satışa sunulacak, ilerleyen zamanlarda ise diğer ülke pazarlarına da gönderilecek.

2GB RAM modelinin fiyatı 105 dolar, 3GB RAM modeli ise 119 dolarlık fiyat etiketine sahip. Yukarıda da belirtildiği gibi çevrim içi pazarlardan, normal mağazalara kısa bir süre sonra ulaşacak.

Ayrıca bkz: Dünyanın En İyi 10 Telefonu!

Dahili depolama dışında, telefonun özelliklerinin çoğu standart modelle aynı kalıyor. 1520×720 piksel HD+ çözünürlüğü olan ve 19:9 en boy oranı sunan 6.2 inç IPS LCD ekrana sahiptir. Cihaz işlemci olarak, Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Telefon ayrıca, depolama kapasitesini artırmak için özel bir microSD kart yuvası ile donatılmıştır.

Kamera bölümünde ise, Realme C1 ‘in arkasındaki yatay olarak düzenlenmiş çift arka kamera, 13 megapiksel birincil sensöre ve 2 megapiksel ikincil sensöre sahip. Akıllı telefonun çentiği, yapay zeka destekli yüz tanıma için geliştirilen 5 megapiksel AI odaklı bir selfie kamerası barındırıyor.

Ayrıca bkz: Çevre Dostu Samsung Koruma Kılıfları Geliyor!