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Realme C15s, Bu Hafta Görücüye Çıkıyor!

Realme C15s, bu hafta içinde piyasada yerini alacak! Detaylar haberimizde...

Ayşen Sıla

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Realme C15s

Birkaç ay önce Realme, Realme C15 akıllı telefonunu tanıttı. Bir kaynak, kısa süre önce şirketin Realme C15 Qualcomm Edition adlı telefonun yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia etmişti. Bugün aynı kaynak, cihazın önümüzdeki iki veya üç gün içinde resmiyet kazanacağını açıkladı. Ayrıca cihazın Realme C15s olarak adlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynağımız, Realme C15s’in özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi açıklamadı. Telefonda hangi Snapdragon işlemcinin bulunacağı da hala belli değil. Geçen hafta, telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 3 GB RAM + 32 GB depolama gibi iki farklı modelle satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı. Nitekim C15s’in, Power Blue ve Power Silver gibi iki renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Realme C15s

Farklı sertifika platformlarında görüntülenen RMX2195 model numaralı telefonunun Realme C15s’e ait olabileceği tahmin ediliyor. Telefonun sertifikası, Realme C15 ile aynı olan 18W hızlı şarjlı 6.000 mAh batarya ile donatılabileceğini ortaya koymuştu. Telefon ayrıca Wi-Fi Alliance, Singapur’un IMDA’sı, Endonezya’nın TKDN’si ve Malezya’nın SIRIM’inden de sertifika aldı.

Realme C serisinin ilk telefonu C1, Snapdragon 450 işlemciye sahipti. Daha sonra gelen tüm C serisi telefonlar MediaTek işlemcileriyle çalıştırıldı. Realme C17, Eylül ayında satışa sunulmuştu ve Snapdragon 460 işlemciye sahipti. Bu yüzden Realme C15s’in de Snapdragon 662 veya Snapdragon 665 işlemciye sahip olması bekleniyor.

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KaynakTwitter
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