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Realme C15s GeekBench Sonuçları Yayınlandı

Realme'nin yeni telefonu Realme C15s, 6000mAh batarya ile geliyor. Yonga seti ise orta seviye telefonlara güç veren Snapdragon 460'tır.

Muhammed Arslan

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Realme C15s GeekBench Sonuçları Yayınlandı

Realme’nin önümüzdeki iki veya üç gün içinde Realme C15s akıllı telefonunu piyasaya süreceği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İlk çıktığında telefonun Realme C15 Qualcomm sürümü olarak biliniyordu. Buna karşılık telefonun isminin Realme C15s olduğu kesinleşmeye başladı.

Yakın zamanda farklı sertifika platformları tarafından onaylanan RMX2195 modelin Realme C15s telefonu olabileceği tahmin ediliyor. İddia edilen Realme C15s, bugün Geekbench’te bazı önemli detaylarıyla ortaya çıktı.

RMX2195’in Geekbench 5 listesi, 1,80GHz taban frekansına sahip bir Qualcomm işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. İşlemci, Snapdragon 460 ile ilişkilendirilen “bengal” kod adıyla yer alıyor.

Realme C15s GeekBench Sonuçları Yayınlandı

Geekbench listesi, 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi gibi özelliklerini gösteriyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 253, çok çekirdekli testinde ise 1230 puan aldı.

RMX2195 model numarasına sahip telefon, yakın zamanda Çin’in CQC yetkilisi tarafından onaylandı. Telefonun, 5,860 mAh nominal kapasiteye sahip bataryası için 18W hızlı şarjı desteklediği ortaya çıktı. RMX2195’in batarya kapasitesi 6.000 mAh gibi görünüyor.

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