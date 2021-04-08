Realme C20, C21, C25 Resmi Olarak Satışa Çıkıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, bugün Hindistan’da yaptığı etkinlikte yeni üç uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Bunlar C20, C21 ve C25 olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere şirket bu üç telefonunun küresel lansmanını geçtiğimiz ay yapmıştı ancak şimdi de Asya ülkelerine sunacağı bir lansman gerçekleştirdi.

Realme C20, Helio G35 yonga seti ve 5.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Cihaz aynı zamanda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimine sahip. Cihazın arka tarafında tek bir 8 Megapiksel sensör bulunuyor. Cihaz Hindistan pazarında 95 dolar fiyat etiketiyle ve Gri, Mavi renk seçenekleriyle birlikte 13 Nisan‘da satışa çıkacak.



C20

C21 ise, C20 ile aynı 6.5 inç LCD bir ekran paneli ve Helio G35 yonga setiyle birlikte geliyor. Ancak aradaki fark kamera kurulumunda yer alıyor. Cihazın arka tarafında 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü konumlandırılmış durumda.



C21

Cihaz 3 GB RAM / 32 GB depolama ile 107 dolar, 4 GB RAM / 64 GB depolamalı versiyonu ise 120 dolar fiyat etiketi ve Siyah, Mavi renk seçenekleriyle birlikte 14 Nisan‘da satışa çıkıyor.

C25‘e baktığımızda bu serinin en pahalı cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz aynı ekran paneli ile geliyor ancak içerisinde Helio G70 yonga seti, USB-C ve 18 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesini barındırıyor. Diğer ikisinden farklı olarak cihazın 48 Megapiksel ana kamerası bulunuyor.



C25

Gri ve Mavi renk seçenekleriyle gelen cihazın, 4 GB RAM / 64 GB depolamalı versiyonu 134 dolar, 4 GB RAM / 128 GB dahili depolamalı modeli ise 150 dolar fiyat etiketiyle birlikte 16 Nisan‘da satışa sunuluyor.