Realme C20, C21 ve C25, 8 Nisan’da Tanıtılacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 8 Nisan 2021 tarihinde Hindistan’da yeni bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Şirket bu etkinlikte üç yeni akıllı telefonunu da resmi olarak tanıtacak. Bu akıllı telefonlar bilindiği üzere geçtiğimiz aylardan beri sızdırılan yeni C20, C21 ve C25 olarak karşımıza çıkacak.

Şirketin resmi Youtube ve diğer sosyal kanallardan yapacağı canlı etkinlik içerisinde giriş seviyesi C20, şık giriş seviyesi C21 ve giriş seviyesi oyun ve pil canavarı C25‘i görücüye çıkarması bekleniyor.

Üç yeni akıllı telefon, 6.5 HD+ LCD bir panele sahip. Bununla birlikte C20 ve C21, 10 W şarj destekli 5.000 Mah bataryaya sahip iken, C25, 18 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip durumda. Üç seri içerisinde sadece C25 için USB-C bağlantı noktası desteği sunuluyor.







Aynı zamanda C25, Helio G70 yonga setini kullanıyor. C20 ve C21 ise içerisinde MediaTek’in Helio G35 yonga setini bulunduruyor. Her iki model de Android 10 ve Realme UI 1.0 arayüzü ile çalışıyor. C25 ise, Android 11 ve Realme UI 2.0 ile geliyor. C20, 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama, C21, 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. C25 ise, 4 GB RAM / 64 GB ve 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunuluyor.

Şirketin bu yeni serisini ilk olarak Hindistan pazarında daha sonra küresel pazara sunması bekleniyor. Kesin olamamakla birlikte yeni sersinin 135 dolar başlangıç fiyatının olacağı söyleniyor.