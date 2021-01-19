Realme C20 Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Geçen ay Realme C20 adlı yeni bir Realme C serisi telefon Tayland NBTC yetkilisi tarafından onaylanmıştı. Realme’nin yeni telefonu aniden Vietnam’daki bir sitede ortaya çıktı. Üstelik telefonun özellikleri ve fotoğrafı da görüntülendi. Telefonun yakında çeşitli pazarlarda piyasaya sürüleceği anlaşılıyor

Liste, Realme C20’nin Realme C11, Realme C12 ve Realme C15 gibi MediaTek Helio G35 işlemciye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Realme C20, su damlası çentikli 6,5 inç IPS LCD panele sahip. 720 x 1600 piksellik bir HD + çözünürlük sunuyor.

Önde, 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise, bir LED flaşla birlikte 8 megapiksellik tek bir kamera içeren kare şeklinde bir kamera muhafazası yer alıyor. Telefon, Android 10 işletim sistemiyle destekleniyor.

Realme C20, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olacK. Telefon 5.000 mAh pilden ve 10W şarj ile desteklenecek. Realme C20’nin yaklaşık 117 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki temel renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.