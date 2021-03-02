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Realme C21 Lansman Tarihi Açıklandı!

Realme yeni akıllı telefonu C21'i ne zaman sunacağını resmi olarak açıkladı. Cihazın lansman tarihinin yanı sıra özellikleri de belli olmuş durumda. İşte yeni model detayları..

Yunus Emre Çakır

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, akıllı telefon pazarına yeni bir model daha sunmaya hazırlanıyor. Şirket 5 Mart tarihinde C21 ismini verdiği yeni modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bir önceki C17 modeline çok benzeyen yeni C21, içerisinde 5.000 mAh gibi büyük bir batarya kapasitesine sahip durumda. Cihazın ön tarafında 90 Hz, 6.5 inç IPS LCD ekran bulunuyor.

Arka tarafta ise dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Şirket yeni modelini ilk oalrak Hindistan, Malezya, Endonezya gibi pazarlarda satışa çıkaracak. İlerleyen günlerde cihazın küresel pazara daha fazla açılması bekleniyor.

Yeni Realme C21‘in, 18 W hızlı şarj desteği, 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro sensörleri diğer özellikleri arasında yer alıyor. Şirket yeni modelinde yükseltilmiş bir Snapdragon işlemcisi kullanacak.

Bu yonga setinin 5G destekli Snapdragon 480 olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni modelin X7 ve Narzo serisinden daha ucuz bir akıllı telefon olması bekleniyor. Şuan için yeni modelin detayları bu yönde oldu ancak 5 Mart’ta yapılacak olan tanıtımdan sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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