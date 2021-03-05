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Realme C21 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme'nin yeni nesil C serisinden Realme C21 sonunda piyasaya sürüldü. Akıllı telefon hakkında bilinen tüm detayları sizler için derledik.

Ayşen Sıla

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Realme C21 dış

Realme, Ocak ayında Realme C20 akıllı telefonu piyasaya sürdü. Şimdi ise Realme C21 adlı bir akıllı telefon da C serisine katılmış oldy. Teknik özellikleri ve fiyatlandırmasıyla ilgili tüm bilgileri siz okurlarımız için derledik.

Realme C21

Realme C21, mini çentikli 6,5 inç ekrana sahip. LCD panel, 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunuyor. Telefon, yüzde 89,5 ekran oranı vaat ediyor. Şirket, Realme C21’in yüksek güvenilirlik için TUV Rheinland sertifikası aldığını iddia ediyor.

Realme C21, Helio G35 yonga seti ile birlikte gelen bir başka C serisi telefon oldu. Aynı işlemci daha önce Realme C11, Realme C12, Realme C15 ve Realme C20 gibi akıllı telefonlarda kullanılmıştı. Telefon 3 GB RAM ve 32 GB yerel depolama ile donatılmış. Ek depolama için bir microSD kart yuvası da bulunuyor.

Realme C21 dış

Realme C21’in ön tarafına, 5 megapiksel bir kamera yerleştirilmiş. Arkadaki kare kamera muhafazasında 13 megapiksel ana kamera ve bir çift 2 megapiksel sensör bulunuyor. Telefonun arka tarsfı da 3,5 mm ses girişini destekliyor.

Realme C21, Realme UI tabanlı Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Yalnızca 10W şarjı destekleyen telefon, 5.000 mAh bataryaya sahip. Çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB ve 3,5 mm ses girişi gibi diğer özellikler bulunduruyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri bulunan Realme C21, 123 dolar fiyat etiketine sahip.

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KaynakGizmo China

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