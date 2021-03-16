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Realme C25, 23 Mart’ta Resmi Olarak Sunulacak!

Yunus Emre Çakır

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Realme C25

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğmiz haftalarda yeni C21‘i duyurmuştu. Şirket şimdi de 23 Mart tarihinde yeni C25 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Endonezya’da gerçekleşecek olan etkinlik, Realme‘nin resmi Youtube kanalında yayımlanacak. Yeni C25, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülüyor. Asya bölgesinde ki kullanıcılara daha çok hitap edecek olan cihazın küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.

Cihazın C21‘den teknik özellik bakımında oldukça fazla farklılığı bulunuyor. C25‘in arka tarafında 48 Megapiksel ana olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. C21‘de ise bu ana kamera 13 Megapiksel çözünürlüğüne indirilmiş.

Yeni C25‘in 18 W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunurken C21‘de bu kapasite 5.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. C21, Helio G35 yonga setinden, C25 ise Helio G70‘ten güç alıyor. C25‘in ön tarafında 8 Megapiksel selfie kamera bulunuyor.

Aynı zamanda cihazın arka tarafına konumlandırılmış parmak izi tarayıcısı C21‘de de aynı durumda. Her iki model de 6.5 inç IPS LCD bir panele sahip. Android 10 ve Realme UI arayüzü ile gelecek olan cihazın, resmi tanıtımından sonra daha fazla detayı ortaya çıkacaktır.

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