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Realme C25 Geekbench Sonuçlarında Göründü!

Realme akıllı telefon pazarına yeni bir bütçe dostu akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor. İşte yeni modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Realme C21

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralarda 8 serisi üzerinde çalışsa da firma öte yandan C serisi bir model üzerinde daha çalışmalarına devam ediyor. Şirketin bütçe dostu serisi olan C modellerine geçtiğimiz hafta C21 dahil olmuştu. Bugün ise şirket bu seriyi daha fazla genişletmeye giderek C25 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

RMX3191 model numarasıyla gelecek olan cihazın, bugün Geekbench ve NBTC, EEC sertifikalarını aldığı da ortaya çıktı. Tayland merkezli NBTC sertifikası ile cihazın GSM WCDMA ve LTE bantlarında çalışacağı doğrulanmış oldu.

Öte yandan buna Geekbench sonuçlarına baktığımızda, cihazın 4 GB RAM ve MediaTek‘in Helio P65 yonga setine sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz, tek çekirdekte 383, çoklu çekirdek testinde ise 1.308 puan almayı başardı. Telefonun Android 11 ve Realme UI 2.0 ile çalışacağı tahmin ediliyor.

Realme yeni C serisi modelleriyle birlikte akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmak istiyor. Bu yeni C21 ve C25 modellerinin ne zaman ve küresel pazara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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