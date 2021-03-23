Realme C25 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Realme C21 ve Realme C25’i duyurmak için bugün Endonezya’da bir lansman etkinliği düzenledi. Realme C25 tamamen yeni bir akıllı telefon iken, C21 daha önce Şubat ayında Malezya’da piyasaya sürülen telefonla aynı. Gelin yeni Realme C25’e birlikte göz atalım.

Realme C25

Bu yıl şimdiye kadar piyasaya sürülen diğer C serisi Realme telefonlarla karşılaştırıldığında, C25, oyun odaklı bir orta seviye işlemci, hızlı şarj desteğine sahip devasa bir pil ve 48 megapiksel üçlü kamera sistemi ile donatılmış olduğu için en güçlü özellikleri sunuyor.

Realme C25 bir su damlası çentik ekran ile bir 6.5 inç IPS LCD ekranı bulunduruyor. Ekran, 20: 9 en boy oranı ve 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük sunuyor. Telefonda 8 megapiksellik bir ön kamera da var.

Realme C25’in polikarbonat arka tarafına yerleştirilen kare şeklindeki kamera muhafazası, 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro çekim özelliğine sahip. Güvenlik için, arka panelde bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

r, 18W hızlı şarjı destekleyen devasa bir 6.000mAh bataryaya sahip. Helio G70 işlemci 4 GB RAM’la birleştiriliyor. Cihaz, Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile geliyor ve 64 GB / 128 GB depolama alanı sunuyor. Ek depolama için özel bir microSD kart yuvasına da sahip. Telefon 146 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Gri ve mavi renk seçenekleri sunuyor.