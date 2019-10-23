Realme ColorOS 7.0 Güncellemesi ve 2019 Yıl Sonu Planı

Realme’nin akıllı telefonlarının çoğu Android 9 (Pie) tabanlı ColorOS 6 arayüzünü kullanılıyor. Ayrıca arayüzde yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte ortaya yeni bir sürüm daha çıkmıştı. Şirket buna, ColorOS 6 Realme Edition adını verdi. Şirketin CEO’su Madhav Sheth’e sorulan bazı sorularda şirketin 2019 yıl sonu planlarının ve ColorOS 7.0 güncellemesinin cevapları alındı.

ColorOS 6.0.1 çalıştıram telefonlar hakkında soru sorulduğunda Sketh, bu telefonların doğrudan gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Android 10’a dayanacak olan ColorOS 7.0 sürümünü alacağını söyledi. Şirketin geliştirmekte olduğu RealmeOS hakkında soru sorulduğunda, Realme akıllı telefonların ColorOS güncellemelerini almaya devam edeceğini öne sürdü.

ColorOS 7 arayüzünün de yine Realme telefonlarına özgü bir sürüme sahip olacağını da sözlerine ekledi. Yani gelecek yol hem ColorOS 7‘yi, hem de ColorOS 7 Realme Edition‘ı göreceğiz. İşletim sistemine ek olarak Madhav Sketh, kamera optimizasyonları hakkında da konuştu.

Geniş açılı kameradaki video kayıt desteğinin Realme 5, Realme 5 Pro ve Realme XT‘nin Kasım ayının bitmeden önce kullanılabileceğini doğruladı. Buna ek olarak Realme 5 Pro zaten bir güncelleme aldı. Şu an piyasada sınırlı sayıda bulunan Realme XT’nin, yakın zamanda daha farklı pazarlara da sunulacağını belirtti.

Tüm haberler sadece güncelleme ile ilgili değil. Şirket, Kasım ayında Realme X2 Pro’nun piyasaya sürecek ve ek olarak Realme Fitness Band‘ı da tanıtacak. Ek olarak şirket gelecek için VOOC PowerBanks üzerinde çalışıyor olabilir.