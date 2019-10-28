Realme En Çok Tercih Edilen Telefonlar Arasında Yerini Aldı!

Geçtiğimiz yıl piyasaya bağımsız bir marka olarak giren Realme, birçok akıllı telefon piyasaya sürdüi. Özelliklerin sürekli yükselmesine rağmen, uygun fiyatlı olmaları çok büyük işe yaradı. Tabi ki bunun bir getirisi olarak en çok tercih edilen telefon markaları arasında yerini almayı başardı.

Şirketin ne kadar büyüdüğü sevkiyat rakamları açısından da görülüyor. Bugün Counterpoint, Realme’nin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 10 milyondan fazla telefon sevk ettiğini ortaya koydu. Dahası bu rakam, dünyanın en iyi akıllı telefon listesinde 7. sırada olan marka için yıllık % 808’lik inanılmaz bir büyümeye işaret ediyor.

Geleneksel olarak girilmesi zor olan bir pazarda, yalnızca bir yılda bu kadar yüksek bir büyüme elde etmek gerçekten övgüye değer. Özellikle Hindistan ve Endonezya, şirket sevkiyatlarının yaklaşık %80’ini oluşturuyor. Realme 20’den fazla ülkede zaten mevcut ve yeni Realme X2 Pro lansmanı ile Avrupa pazarını da ele geçirmeyi hedefliyor.

Ülkemize gelen telefonlara bir hayli çok vergi eklenmesi, uygun fiyatlı birçok ürüne veda etmemize neden oluyor. Örneğin, 100 dolara satılan bir telefon ülkemize 3 bin TL’nin üzerinde bir fiyat etiketine sahip oluyor. Realme’nin Avrupa pazarına yönelmesi, ülkemizde ki akıbetini de etkileyebilir.

Şirketin bu yönde gelişmesi, Samsung ve Apple gibi markalar için zamanla sorun teşkil edebilir. Çünkü Hindistan’ın pazar payının büyük bir kısmını Samsung elinde barındırıyor. Sadece Counterpoint raporuna bakmak bile, birçok kullanıcının Realme’ye yöneldiğini gösteriyor…