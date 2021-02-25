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Realme GT 5G, 120 Hz Bir Ekran İle Geliyor!

Realme yeni üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefon modeli GT 5G'yi Mart ayı içerisinde sunmaya başlayacak.

Yunus Emre Çakır

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Realme GT 5G

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralar yeni üst düzey özelliklere sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin bu yeni modeli GT 5G olarak karşımız çıkacak. Cihazın özel kaplamalı (Bumblebee deri) versiyonları ve ekran içine gömülü parmak izi sensörü ile geliyor.

Bununla birlikte cihazın ön tarafında Samsung‘un geliştirdiği 120 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran yer alıyor. 4 Mart tarihinde 465 dolar fiyat etiketiyle sunulması beklenen telefon donanım bakımından oldukça güçlü görünüyor.

Realme GT 5G içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı bulunduruyor. LPDRR5 RAM ile gelen model, UFS 3.1 depolamaya sahip durumda. Bazı kaynaklarda cihazın bir de daha üst özelliklere sahip Pro modelinin de olacağı söyleniyor.

Ancak şirket şuan için bunu doğrulamış durumda değil. Bununla birlikte cihaz 65 W hızlı şarj desteği ve 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü bir kamera kurulumuna yer verecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu cihaz Snapdragon 888‘li ilk en ucuz telefon olma özelliğine sahip olacak.

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