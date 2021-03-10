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Realme GT 5G, 30.000’den Fazla Satış Gerçekleştirdi!

Realme, akıllı telefon pazarına yeni çıkardığı GT 5G modelini dün Çin pazarında satışa çıkardı. Şirket dakikalar içerisinde 30.000'den fazla satış gerçekleştirdi.

Yunus Emre Çakır

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Realme GT 5G

Bilindiği üzere Realme‘nin geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve kısa süre önce tanıtılan GT 5G modeli Çin pazarına satışa çıktıktan dakikalar sonra büyük bir satış rakamına ulaştı. Yeni amiral gemisi cihaz, dakikalar içerisinde 30.000‘den adetten fazla satış gerçekleştirdi ve şirket bu satıştan 100 milyon Çin Yuanı (15 milyon dolar) gelir elde etti.

Weibo üzerinden paylaşılan bu detay ile şirket akıllı telefon pazarındaki payını oldukça iyi arttırmış durumda. Şirketin açıkladığı satış rakamı 30.312 ile 35.727 arasında oldu.

Yeni Realme GT 5G, farklı depolama seçeneklerine göre 2799 ve 3299 Çin Yuanı arasında bir fiyat etiketiyle birlikte satıldı. Cihaz 6.43 inç 120 Hz Süper AMOLED bir ekran ve 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü ile geliyor.

8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri olan cihaz içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. Android 11 ve Realme UI 2.0 ile gelen cihaz, 65 W destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihazın küresel pazara ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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