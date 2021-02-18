Realme GT 5G, 4 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Bu ayın başlarında Realme yöneticileri, kod adı Realme Race olan yeni Realme GT’nin lansman tarihini açıkladı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana şirket, telefonun özelliklerini tanıtmak için ‘Race‘ kod adını kullanıyor.

Bununla birlikte, Realme CMO Xu Qi tarafından yayınlanan birkaç ipucu, cihazın Realme GT olarak piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Bugün yönetici, Realme GT 5G’nin 4 Mart’ta resmiyet kazanacağını doğruladı.

Posterin sol alt köşesine yerleştirilen simgeler, yonga seti, yenileme hızı ve hızlı şarjın Realme GT 5G akıllı telefonun temel özellikleri olabileceğini gösteriyor. Realme GT 5G’nin Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleneceğiyse zaten biliniyor.

Realme GT 5G’nin 120Hz’e kadar yenileme hızı desteğine sahip bir OLED panele sahip olması bekleniyor. 6,81 inç OLED ekrana sahip gelişmiş bir sürüm olabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

3K çözünürlük ve 160Hz’e kadar yenileme hızı üreteceği tahmin ediliyor. Şarj söz konusu olduğunda Realme GT 5G, şirketin 125W UltraDart hızlı şarj teknolojisine sahip ilk telefonu olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Çinli güvenilir bir kaynak, Realme GT 5G’nin düz deri ve cam arka sürümlerde satışa sunulacağını iddia etti. Realme GT 5G telefonu, yakın zamanda TENAA sertifika platformunda görülen RMX2202 model numaralı akıllı telefon olabilir.