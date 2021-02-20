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Realme GT 5G AnTuTu Sonuçları Ortaya Çıktı!

Realme'nin yeni üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonu GT 5G'nin AnTuTu'da temel özellikleri belli oldu.

Yunus Emre Çakır

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Realme GT 5G

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı akıllı telefonu ise GT 5G oluyor. Bugün bu yeni modelin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlara göre cihaz, 770.221 gibi yüksek bir skor almış durumda.

Xu Qi Chase göre telefonun içerisinde barındırdığı Snapdragon 888 yonga seti ile bu skora 35.000 daha fazla eklenmesi gerektiği söyleniyor.

Ancak AnTuTu resmi olarak cihazın 688.602 skor aldığına dair bir görsel paylaştı. Bunun üzerine netlik kazanmak için şirket ile görüşmeler başladı. Realme tarafından yanıt olarak kendilerinin yaptığı testlerde cihazın 700.000 puanın üzerinde bir skor aldığını açıkladı.

Cihazın diğer özellikleri ise, Android 11, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanından oluşuyor. Bununla birlikte AnTuTu sonuçlarına göre cihazın 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranı olacak. Realme bu yeni modelini 4 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak.

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