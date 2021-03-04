Realme GT 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikler

Realme, bugün Realme GT 5G’yi satışa sundu. Şirket, Aralık ayından bu yana “Race” kod adlı bir telefondan bahsediyordu. Sonunda telefon, Realme GT ismiyle resmiyet kazandı.

Realme GT 5G’nin en önemli özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga işlemci, 120Hz yenileme hızı ekranı, LPDDR5 RAM, 64MP üçlü kameralar ve etkileyici tasarım yer alıyor. Telefon yaklaşık 448 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Redmi K40 akıllı telefonuna rakip olması bekleniyor.

Realme GT 5G

Realme GT 5G, deri ve cam arka versiyonlarda satışa sunuldu. Cam model 158,5 x 73,3 x 8,4 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında bulunuyor. Deri model 158,5 x 73,3 x 9,1 mm boyutlarında ve 186,5 gram ağırlığında.

Akıllı telefon, delikli tasarıma sahip 6,43 inç S-AMOLED E4 ekrana sahip. Ekran 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük, 120H yenileme hızı ve P3 renk gamı ​​sunuyor. Akıllı telefon, yüzde 91,7 ekran oranı vaat ediyor.

Realme GT 5G, Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. 8 GB/12 GB LPDDDR5 RAM ve 128 GB/256 GB UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor. Harici depolama desteği bulunmuyor.

Telefon, Android 11 ve Realme UI 2.0 işletim sistemiyle destekleniykr. Geliştirilmiş görüntü kalitesi, 4D oyun içi titreşimler, daha hızlı yükleme süresi, dinamik ses efektleri ve daha fazlasıyla oyun oynarken daha iyi bir performansı sunan özel bir GT modu bulunuyor. Akıllı telefon, Dolby Atmos ve Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikalı çift hoparlör de sunuyor.

Realme GT, oyun oynarken telefonun sıcaklığını 15 ‘ye kadar etkili bir şekilde düşürebilen bir 3D temperli sıvı soğutma teknolojisine sahip. Telefon 4.500mAh batarya ile destekleniyor. 65W hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonun tamamen şarj olması yaklaşık 35 dakika sürüyor.

Realme GT 5G, 16 megapiksel ön kamerayla geliyo. Arkaya bakan kamera muhafazasında f/1.89 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel Sony IMX682 ana kamera, 119 derece 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Realme GT 5G’de bulunabilecek diğer özellikler arasında 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, GPS, USB-C ve eski güzel 3,5 mm ses girişi ile çift SIM desteği de yer alıyor. Telefon 443 ile 525 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Telefon, Dawn (Vegan deri arka), Deep Sea Airship (mavi) ve Galacticos (mavi) renk seçenekleriyle adeta göz kamaştırıyor.