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Realme GT 5G’nin Kutu Tasarımı Ortaya Çıktı!

Realme'nin akıllı telefon pazarına sunmaya hazırladığı yeni modeli GT 5G'nin kutu tasarımı ortaya çıktı. İşte detayları...

Yunus Emre Çakır

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Realme GT 5G

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni modeli GT 5G‘yi 4 Mart tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yeni modelinin önceden çıkan sızıntılara göre Android 11 ve 12 GB RAM kapasitesiyle geleceği biliniyordu.

RMX2202 model numarasıyla gelen telefon, içerisinde Snapdragon 888 yonga setini bulunduruyor. LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve 64 Megapiksel ana kamera gibi diğer özelliklere sahip olan cihazın bugün yeni bilgileri ortaya çıktı.

GT 5G‘nin Weibo üzerinden sızdırılan kutu tasarımına detaylı baktığımızda X7 Pro‘nun kutusuna benzediğini görüyoruz. X7 Pro‘dan farkı ise gümüş renkli değil de siyah renkli bir kutu ile gelmesi oluyor.

Bununla birlikte sızdırılan bilgiler arasında cam arka panel ve deri versiyonlarının da geleceği yer alıyor. Cihazın 460 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Realme‘nin yeni modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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