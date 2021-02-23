Realme GT 5G’nin Yeni Bir Versiyonu Ortaya Çıktı!

Realme‘nin geçtiğimiz haftalardan beri sızıntıları yapılan yeni akıllı telefonu GT 5G‘nin Bumblebee deri kaplamalı bir sızıntısı daha ortaya çıktı. Şirketin Başkan Yardımcısı Bay Xu, Weibo üzerinden GT 5G‘nin yeni Bumblebee deri kaplamalı bir posterini yayımladı.

Postere detaylı baktığımızda, cihazın arka tarafının sarı deri kaplamaya sahip olduğunu ve daha önceden sızdırılan 64 Megapiksel ana kameradan oluşan modülü görüyoruz. Ancak bazı bilgiler de cihazın diğer sensörlerinin 13 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel telefoto olacağı söyleniyor.





Bununla birlikte şirketin yeni GT 5G Bumblebee modelini “GT Ares Special Edition-Dawn” adıyla sunması bekleniyor. Telefonun içerisinde 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, Snapradon 888 yonga seti, 120 Hz bir ekran ve 65 W destekli bir batarya olacak.

Yeni modelin daha fazla temel detayları için 4 Mart tarihini beklememiz gerekiyor. Realme‘nin resmi lansmanından sonra bu yeni üst düzey özelliklere sahip akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise resmi bir bilgi bulunmuyor.