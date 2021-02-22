Realme GT 5G’nin Yeni Görselleri Ortaya Çıktı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, akıllı telefon pazarına sunacağı yeni modelleriyle birlikte yerini korumaya devam edecek gibi gözüküyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni akıllı modeli GT 5G oluyor. 4 Mart tarihinde resmi olarak lansmanının yapılacağı bu yeni modelin, bugün yeni görselleri ortaya çıktı.

Weibo tarafından sızdırılan görsellerde cihazın, Mavi renk seçeneğini ve arka tarafta 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera modülünü görüyoruz. Ayrıca telefon, 3.5 mm bir kulaklık girişine sahip durumda.





Yayımlanan bu posterde şirket, yeni bir ünlü isim ile anlaşmış durumda. Posterde yer alan kadın Çin‘de En iyi 100 ünlü arasında yer alan aktris Yang Mi. Bunun dışında Realme GT 5G‘nin OLED bir ekran ve 65 W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

Aynı zamanda RMX2022 model numarası ve USB-C bağlantı noktası cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca telefon içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.