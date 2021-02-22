Ana Sayfa Akıllı Telefon Realme GT 5G'nin Yeni Görselleri Ortaya Çıktı!

Realme GT 5G’nin Yeni Görselleri Ortaya Çıktı!

Realme, akıllı telefon pazarına yeni bir üst düzey modeli olan GT 5G'yi sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Realme GT 5G

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, akıllı telefon pazarına sunacağı yeni modelleriyle birlikte yerini korumaya devam edecek gibi gözüküyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni akıllı modeli GT 5G oluyor. 4 Mart tarihinde resmi olarak lansmanının yapılacağı bu yeni modelin, bugün yeni görselleri ortaya çıktı.

Weibo tarafından sızdırılan görsellerde cihazın, Mavi renk seçeneğini ve arka tarafta 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera modülünü görüyoruz. Ayrıca telefon, 3.5 mm bir kulaklık girişine sahip durumda.

Yayımlanan bu posterde şirket, yeni bir ünlü isim ile anlaşmış durumda. Posterde yer alan kadın Çin‘de En iyi 100 ünlü arasında yer alan aktris Yang Mi. Bunun dışında Realme GT 5G‘nin OLED bir ekran ve 65 W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

Aynı zamanda RMX2022 model numarası ve USB-C bağlantı noktası cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca telefon içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Valheim Anlık 500 Bin Oyuncu Rakamına Ulaştı!

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan bir hayatta kalma oyunu olan Valheim, kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bir satış gerçekleştirdi. 600 MB boyutunda ki bu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple AirPods 3 Tasarım Detayları Belli Oldu!

Apple 2021 yılında sadece iPhone 12 ve diğer cihazları ile ayakta durmaya çalışıyor. Şirketin bu yılın son çeyreğinde yeni iPhone 13 serisini piyasaya sürmesi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro ve 9E’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, akıllı telefon pazarına oldukça iyi modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni serisi OnePlus 9 oluyor. İşte bugün bu serinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Z Fold 3 S Pen Desteği İle Gelebilir!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gerek üst düzey gerekse orta segment birçok akıllı telefonu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bilindiği üzere şirketin büyük ekranlı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nubia Red Magic 6 Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Akıllı telefon pazarında adını yeni duymaya başladığımız Nubia, yeni oyuncu serisi akıllı telefonlarını Mart ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Şirketin oyun serisi yeni akıllı telefonu...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014