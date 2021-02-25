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Realme GT 5G’ye Rekor Bir İlgi Geldi – 1 Milyon Ön Sipariş!

Realme GT, potansiyel bir amiral gemisi katili olacak. Telefon henüz satışa sunulmadan büyük bir ilgiyle karşılaştı!

Ayşen Sıla

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Realme geçtiğimiz günlerde Realme GT’nin 4 Mart’ta resmiyet kazanacağını duyurdu. Akıllı telefonun başlangıç ​​fiyatı da bugün erken saatlerde Realme’nin başkan yardımcısı tarafından 465 dolar olarak açıklandı. Bu, cihazı potansiyel olarak amiral gemisi katili yapıyor. Realme GT‘nin rezervasyonlarda 1 milyonun üzerinde birime ulaştığı söyleniyor.

Rezervasyonlar genellikle tam anlamıyla bir satış sayısı vermese de GT 5G, ilgi odağı olmayı başardı bile. Cihaz, 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB UFS3.1 flash depolamaya sahip bir Snapdragon 888 işlemciyle destekleniyor.

Realme GT 5G ayrıca 120Hz yenileme hızını destekleyen bir AMOLED ekrana ve 3D temperli sıvı soğutma sistemine, stereo hoparlöre, doğrusal motorlara ve diğer etkileyici özelliklere sahip olacak.

Realme CMO Xu Qi, Realme GT 5G’nin 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü ile gelmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Bu nedenle, temel modelin 128 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM modeli olmasını bekliyoruz.

Şimdilik pilin boyutu hakkında bir fikrimiz yok ancak GT 5G’nin 3C sertifikası, 65W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Telefonda ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor ve 3.5 mm ses girişine de sahip olması bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakIndia Today

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