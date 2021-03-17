Realme GT, AnTuTu’da Hile Yaptığı İçin Yasaklandı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya sürdüğü modeller ile akıllı telefon pazarında oldukça etkili bir konumda yer alıyor. Şirket şu sıralar bu konumunu korumamk ve arttırmak için GT adını verdiği yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Realme GT modeli geçtiğimiz aylarda AnTuTu sonuçlarında görünmüştü.

Cihaz aldığı 770,221 gibi yüksek bir skor ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirketin bu sonuçları elde etmek için bazı hileler yaptığı gerekçesiyle AnTuTu yeni GT modelini 3 ay boyunca yasaklama kararı aldı. Realme tarafından şuan için bir açıklama yapılmadı ancak şirketin ilerleyen günlerde bu sorun ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

AnTuTu‘nunun yeni modeli yasaklamasının sebebi ise, yapılan testlerde cihazın çoklu işlem parçacıklı ve JPG dekompresyon testlerinde hile yaptığı görüldü. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, telefon çoklu işlemleri hem güç hem de verimlilik çekirdeklerine eşit olarak dağıtmak yerine iş yükünü en hızlı çekirdekler yönlendirmiş.

Bu yüzden işlem hızı oldukça yüksek göründü ve çoklu çekirdek puanı bütün dünyada yer alan amiral gemisi cihazlardan oldukça fazla hesaplandı. Ayrıca Realme GT, AnTuTu’nun JPG görüntü açma testini de manipüle etmeyi başardı.

Cihaz testlerde görüntüyü olduğu gibi işlemek yerine bir grup mozaik blok ile değiştirilerek işleme aldı. Bu da cihazın AnTuTu testlerinde JPG görüntüsünü çok yüksek bir hızda çözebildiğini düşünmesini sağladı. Şuan için AnTuTu veritabanından silinen Realme GT için AnTuTu şirkete sorunu çözmesi için uyarı gönderdi. Eğer Realme bir çözüm bulamazsa AnTuTu, GT modelini süresiz olarak yasaklama kararı alacak.

Realme GT, 6.43 inç 120 Hz FHD+ bir ekran ve Gorilla Glass 5 ile geliyor. Cihaz içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanını barındırıyor.

Cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik sensörleri, ön tarafta ise 16 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Cihaz 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip.