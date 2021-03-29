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Realme GT Neo, Geekbench’te Görüntülendi!

Realme GT Neo, RAM seçenekleriyle birlikte Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. İşte bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Realme GT Neo, dış

Realme 31 Mart’ta bir etkinlik düzenliyor ve Realme GT Neo’nun bu etkinlikte açıklanmasını bekliyoruz. Telefon Dimensity 1200 işlemciye sahip olacak ve Geekbench listesi sayesinde 12 GB RAM seçeneği de bekliyoruz.

Bu arada, Çin sosyal medyasındaki söylentiler etkinlikte bir telefon daha olacağını ve bunun adı Realme V13 5G adıyla piyasada yerini alacağını iddia ediyor.

Diğer telefon Realme GT Neo ise bugün Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Telefon tek çekirdekli testte 975, çok çekirdekli testte ise 3320 puan kaydetmeyi başardı.

Realme GT Neo, ic1

Yeni V serisi akıllı telefona gelince, Realme V13 5G, 7 nm süreci üzerine inşa edilen Dimensity 700 5G yonga setiyle desteklenecek. Ayrıca V13’ün arkasında dört kamera ve önündeyse delikli bir ekran olacak.

Sızdırılan fotoğraflar, telefonda Realme UI 2.0 ile Android 11 işletim sistemine işaret ediyor ve telefonun 8/128 GB bellek seçeneği olacak ki bu da uygun fiyatlı bir telefon için oldukça güzel.

Realme GT Neo, ic

Giriş seviyesi telefon, 5.000 mAh pil, LCD’nin 90 Hz yenileme hızı ve 256 grama kadar dahili depolamayı gösteren bir tanıtım afişinde de yer aldı. Fiyatının 230 ile 300 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakMy Fix Guide

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